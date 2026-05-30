Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verwendung von Kennzeichen Verfassungswidriger Organisationen in Parchim

Parchim (ots)

Am 30.05.2026 kam es in Parchim gegen 10:25 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Bürger hatten über den Notruf mitgeteilt, dass eine männliche Person eine größere Fahne mit verfassungsfeindlichen Symbolen an einem Fahrrad befestigt hätte und mit diesem nun durch das Stadtgebiet fahren würde. Nachdem die Person an verschiedenen Orten in Parchim gemeldet wurde, konnte sie schließlich im Bereich des verlängerten Dargelützer Weges angetroffen werden. Bei dem 42-jährigen deutschen Tatverdächtigen wurde eine Flagge mit verfassungsfeindlichen Symbolen festgestellt. Diese hatte er mittels Kabelbindern und eines Besenstiels an seinem Fahrrad befestigt.

Die Flagge wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den Tatverdächtigen eingeleitet. Dieser wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

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