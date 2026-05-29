Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf Kreisstraße bei Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Am 29.05.2026 kam es auf der K39 zwischen Grabow und Groß Laasch, gegen 14:36 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zweier PKW. Im Kreuzungsbereich am Abzweig Groß Laasch übersah der Unfallverursacher nach derzeitigen Erkenntnissen beim Abbiegevorgang einen entgegenkommenden PKW. Aufgrund dessen kollidierten die beiden PKW im Kreuzungsbereich frontal gegeneinander. Der 71-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber ins nächstliegende Uniklinikum geflogen. Der 42-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Die beiden beteiligten PKW waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die K39 wurde für die Unfallaufnahme sowie die Erstversorgung der Unfallbeteiligten zwischen dem Abzweig Groß Laasch und der K38 für circa zwei Stunden vollgesperrt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf circa 30.000, - Euro geschätzt.

Florian Plog

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell