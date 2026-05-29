Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Junge Fahrer im Fokus: Präventionsarbeit soll Risiken frühzeitig sichtbar machen

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Wismar (ots)

Geschwindigkeit, Ablenkung, Alkohol oder Drogen - insbesondere bei schweren Verkehrsunfällen spielen riskante Entscheidungen häufig eine entscheidende Rolle. Um junge Menschen frühzeitig für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren, setzte die Polizeiinspektion Wimsmar in den vergangenen Tagen verstärkt auf Präventionsarbeit an Berufsschulen.

Bereits in der vergangenen Woche (20. Mai 2026) stand beim Verkehrssicherheitstag am Berufsschulzentrum Nord, Außenstelle Zierow, das praktische Erleben im Vordergrund. Gemeinsam mit verschiedenen Netzwerkpartnern, wie der Verkehrswacht Wismar, der Fahrerlaubnisbehörde sowie einer Wismarer Fahrschule, erhielten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Risiken im Straßenverkehr unmittelbar zu erfahren, etwa durch Simulatoren, praktische Übungen oder Gespräche mit Fachleuten rund um Verkehrssicherheit, Fahrerlaubnis und Unfallprävention.

Einen besonders eindringlichen Ansatz verfolgte die gestrige (28. Mai) Präventionsveranstaltung "Crashkurs MV" im Berufsschulzentrum Nord. Einsatzkräfte und Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen berichteten aus ihrem beruflichen Alltag und schilderten dabei, welche Folgen schwerwiegende Verkehrsunfälle nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige, Rettungskräfte und Einsatzpersonal haben können.

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Notfallseelsorge sowie ein betroffener Angehöriger machen dabei eines deutlich: Verkehrsunfälle sind keine abstrakten Ereignisse, sondern verändern innerhalb weniger Sekunden ganze Lebenswege.

Ein besonders eindrückliches Bild begleitete die Veranstaltung dabei von Beginn an: Ein großer heliumgefüllter Ballon, versehen mit persönlichen Wünschen, Zielen und Zukunftsplänen der Schülerinnen und Schüler. Am Ende der Veranstaltung wurden einzelne dieser Wünsche noch einmal bewusst aufgegriffen, bevor der Ballon zum Platzen gebracht wurde. Ein symbolischer Moment, der verdeutlichen sollte, worum es bei der Verkehrsprävention letztlich geht: Entscheidung im Straßenverkehr können innerhalb weniger Sekunden Auswirkungen haben, die weit über den eigentlichen Unfall hinausreichen.

Präventionsarbeit verfolgt dabei ein klares Ziel: Menschen frühzeitig zu erreichen, bevor aus einer falschen Entscheidung ein schwerer Verkehrsunfall wird.

Weitere Informationen zum Projekt "Crashkurs MV", zu Teilnahmevoraussetzungen sowie organisatorischen Rahmenbedingungen finden Interessierte unter: https://www.verkehrswacht-mv.de/angebote/junge-fahrer-fahrerinnen/crashkurs-mv

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