Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Jungen aus Güstrow

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Die Polizei sucht weiterhin nach einem 16-jährigen Jugendlichen, der seit dem 16.05.2026 aus einer Jugendeinrichtung in Güstrow abgängig ist. Die bisherigen Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Person geführt.

Ein Foto sowie die Personenbeschreibung des Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden:

https://shorturl.at/BFLx8

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt das Polizeihauptrevier in Güstrow unter der Telefonnummer 03843-2660, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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