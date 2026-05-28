Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw überschlägt sich nach Überholmanöver auf der L072

Lübesse (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der L072 ist eine Person leicht verletzt worden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 19-jährige Autofahrerin die L072 in Fahrtrichtung Ludwigslust. Zwischen der Kreuzung Hasenhäge und Lübesse setzte sie zum Überholen eines Lkw an. Beim Wiedereinscheren vor dem Lastkraftwagen verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam neben der Straße zum Stehen.

Die Fahrzeugführerin wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend leicht verletzt ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L072 für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

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