PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw überschlägt sich nach Überholmanöver auf der L072

Lübesse (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der L072 ist eine Person leicht verletzt worden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 19-jährige Autofahrerin die L072 in Fahrtrichtung Ludwigslust. Zwischen der Kreuzung Hasenhäge und Lübesse setzte sie zum Überholen eines Lkw an. Beim Wiedereinscheren vor dem Lastkraftwagen verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam neben der Straße zum Stehen.

Die Fahrzeugführerin wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend leicht verletzt ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L072 für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 12:13

    POL-HRO: Zwei schwere Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung in Rostock

    Rostock (ots) - Am gestrigen Dienstag, dem 27.05.2026, musste die Polizei Rostock zwei Verkehrsunfälle mit beteiligten Radfahrern aufnehmen, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden. Bereits gegen 12:15 Uhr kam es auf dem gemeinsamen Rad- und Fußgängerweg der Tessiner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 11:59

    POL-HRO: Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei nach Bränden im Landkreis Rostock

    Groß Wüstenfelde/Sanitz/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Mittag gegen 12:45 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Schuppen im Ortsteil Matgendorf Ausbau der Gemeinde Groß Wüstenfelde. Ein massiv errichtetes Gebäude, das als Garage sowie im oberen Bereich als Taubenschlag genutzt wurde, wurde durch das Feuer vollständig ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 11:22

    POL-HRO: 30.000 Euro Schaden nach Unfall in Baustelle auf der A24

    Bandenitz/Stolpe (ots) - In der vergangenen Nacht hat sich auf der A24 ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe ein 70-jähriger Tesla-Fahrer gegen 01.30 Uhr auf der A24 kurz hinter der Anschlussstelle Hagenow in Richtung Berlin befahren. Vermutlich beim Einleiten eines Überholvorgangs kollidierte das Fahrzeug mit einer auf der rechten Fahrspur fahrenden Sattelzugmaschine. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren