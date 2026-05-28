Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei nach Bränden im Landkreis Rostock

Groß Wüstenfelde/Sanitz/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Mittag gegen 12:45 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Schuppen im Ortsteil Matgendorf Ausbau der Gemeinde Groß Wüstenfelde.

Ein massiv errichtetes Gebäude, das als Garage sowie im oberen Bereich als Taubenschlag genutzt wurde, wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem wurden drei im Gebäude abgestellte Motorräder sowie ein Rasenmäher vernichtet. Die im Taubenschlag befindlichen Tiere verendeten infolge des Brandes. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Im Rahmen der Löscharbeiten sowie des erforderlichen Pendelverkehrs der Einsatzfahrzeuge musste die Bundesstraße 108 zeitweise voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 17:00 Uhr aufgehoben werden. Vor Ort kamen Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Matgendorf und Groß Wüstenfelde zum Einsatz. Zur vollständigen Brandbekämpfung wurden zudem mithilfe eines Radladers Teile der Außenmauern des Nebengebäudes eingerissen.

Im Zuge der Brandermittlungen kam noch am Abend der Kriminaldauerdienst der Polizei am Brandort zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern indes noch weiter an.

Zudem kam es im Landkreis Rostock am gestrigen Nachmittag zu einem weiteren Brand - dieses Mal brannte ein Schuppen in Sanitz. Gegen 14:50 Uhr erging der Hinweis über die Rettungsleitstelle, dass ein Gartenschuppen am Erlenhain in Brand geraten war. Die alarmierten Einsatzkräfte der Sanitzer Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000EUR geschätzt. Wohlmöglich ist der Brand in diesem Fall durch den sogenannten Lupeneffekt verursacht worden, indem die Sonneneinstrahlung durch eine Fensterscheibe verstärkt wurde und so gelagertes Material Feuer fing.

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