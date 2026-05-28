Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Warnung vor unseriösen reisenden Handwerkern im Landkreis Rostock

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei vor unseriösen reisenden Handwerkern im Landkreis Rostock, die in der Vergangenheit immer wieder mit Wucherpreisen bei Haustürgeschäften aufgefallen waren. Häufig werben die Täter mit angeblich kurzfristig notwendigen Reparaturen oder besonders günstigen Angeboten, insbesondere für Arbeiten an Dächern oder Dachrinnen.

Nach bisherigen Erkenntnissen vereinbaren die Anbieter zunächst einen vergleichsweise niedrigen Preis. Im Verlauf der Arbeiten verlangen sie jedoch plötzlich deutlich höhere Summen. Teilweise werden Betroffene unter Druck gesetzt, indem Arbeiten absichtlich nicht beendet, Dächer geöffnet oder angeblich weitere Schäden festgestellt werden. Ziel ist es oftmals, sofortige Barzahlungen zu erzwingen.

Die Polizei rät daher dringend zu besonderer Vorsicht und Skepsis bei unangekündigten Haustürangeboten. Lassen Sie sich im Zweifel nicht auf spontane Haustürgeschäfte ein und prüfen Sie die vorstelligen Handwerksbetreibe sorgfältig. Die Polizei empfiehlt hier auch auf schriftliche Kostenvoranschläge zu bestehen. Lassen Sie sich auf keinen Fall unter Druck setzen und ziehen Sie bei Unsicherheiten Angehörige oder Vertrauenspersonen hinzu. Im Zweifel verständigen Sie ihre örtlich zuständige Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell