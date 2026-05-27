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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrseinschränkungen auf der A20 bei Wismar nach Busunfall

Wismar (ots)

Auf der A20 kam es am heutigen Vormittag gegen 10:00 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Wismar-Mitte in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall mit einem Reisebus.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Bus vermutlich infolge eines medizinischen Problems des Fahrzeugführers nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam auf der Bankette zum Stehen.

Der Busfahrer wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die insgesamt 14 Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Eine Person erlitt einen Schocks und wurde vor Ort durch Rettungskräfte betreut. Die Abholung der Fahrgäste erfolgte mit einem Ersatzbus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 25.000 EUR geschätzt.

Aufgrund des Einsatzes des Rettungshubschraubers musste die A20 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow übernahm vor Ort Maßnahmen zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe. Der Verkehr wurde währenddessen über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nach Abschluss der Bergung des Busses konnte die Strecke gegen 12:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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