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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Mann sorgt für Polizeieinsatz in der Bertolt-Brecht-Straße

Rostock (ots)

Am 26.05.2026 gegen 22:00 Uhr erhielt die Polizei durch eine Zeugin den Hinweis, dass eine männliche Person im Bereich der Bertolt-Brecht-Straße im Stadtteil Evershagen an einem dortigen Einkaufszentrum gegen eine Eingangstür treten und schlagen soll sowie versuchen würde, diese zu öffnen.

Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort einen 37-jährigen deutschen Tatverdächtigen feststellen. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss und reagierte zunächst nicht auf die Ansprache der eingesetzten Beamten. Im weiteren Verlauf verhielt er sich zunehmend aggressiv, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Daraufhin wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Am Einkaufszentrum entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein sichtbarer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Rostock.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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