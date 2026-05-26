Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: vermisste 74 jährige aus Schwerin - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Schwerin (ots)

Die gesuchte 74 jährige aus Schwerin, welche seit 11:00 Uhr gesucht wurde, ist am Abend eigenständig in die Plegeeinrichtung zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

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