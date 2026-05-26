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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperverletzung am Berliner Platz - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem es am Samstagabend, 23. Mai, im Bereich des Berliner Platzes im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei deutsche Geschädigte im Alter von 30 und 36 Jahren gegen 20:15 Uhr nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus körperlich angegangen worden sein. Beide Männer wurden hierbei leicht verletzt und vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes medizinisch versorgt.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte entfernten sich mehrere Personen vom Ereignisort. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren (afghanische und moldauische Staatsangehörige) als mutmaßliche Beteiligte der Körperverletzung festgestellt werden. Weitere Personen wurden durch die eingesetzten Kräfte befragt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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