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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 14-Jährige aus Schwerin vermisst

Schwerin (ots)

Seit Samstag, 23.05.2026, wird eine 14-jährige Jugendliche aus Schwerin vermisst.

Da bisherige Suchmaßnahmen bislang nicht zum Antreffen der Person geführt haben, wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Ein Foto sowie die Personenbeschreibung der Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden:

https://shortlink.uk/1qk4V

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 51802224 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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