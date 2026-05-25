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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall zwischen Pkw und Bahn in 19395 Karow (LK LUP)

19395 Karow (LK LUP) (ots)

Am gestrigen Sonntagabend ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang in 19395 Karow ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug in dessen Folge die 21-jährige Fahrerin des Pkw leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 21-Jährige gegen 20:55 Uhr mit ihrem Skoda die Zarchliner Straße aus Richtung Karow kommend in Richtung Zarchlin. Am Bahnübergang missachtete die Skoda-Fahrerin die Wartepflicht und es kam zum Zusammenprall mit dem von rechts einfahrendem Zug der ODEG. In Folge des Zusammenpralls verletzte sich die 21-Jährige leicht und wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Plau am See gebracht. Eine Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit ergab keine Auffälligkeiten. Neben dem Zugführer und der Zugbegleiterin befand sich noch ein Fahrgast in der Bahn der ODEG. Diese blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Hier wird der entstandene Sachschaden auf 6.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden am Zug kann derzeit nicht benannt werden. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 23:00 Uhr beendet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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