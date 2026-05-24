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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Beendigung der Suche nach 97-jährigen Mann aus Rostock Lütten Klein

Rostock (ots)

Im Laufe des Tages wurde die Suche nach dem 97-jährigen Mann aus einer Einrichtung in Rostock fortgesetzt. Neben der erneuten Absuche des Wohnbereiches, Prüfungen im Umfeld kam unter anderem Rettungshundestaffel zum Einsatz. Gegen 21:00 Uhr konnte der Vermisste in Rostock aufgefunden werden. Nach einer medizinischen Begutachtung wurde er in die Obhut der Einrichtung übergeben.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
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Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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