Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses in Parchim

Parchim (ots)

Gegen 02:20 Uhr erhielt die Polizei am Sonntagmorgen Kenntnis über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Parchimer Lange Straße. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen konnten drei Hausbewohner evakuiert werden. Zwei Hausbewohner im Alter von 18 Jahren erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation, konnten aber noch vor Ort aus den medizinischen Maßnahmen entlassen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es zuvor gegen 02:10 Uhr einen Knall im Flur des Hauses in dessen Folge es zur Brandentwicklung kam. Durch den Brand ist am Objekt ein geschätzter Gesamtschaden von 150.000 Euro entstanden. Dieses ist derzeit unbewohnbar und zum Zwecke der Durchführung weiterer kriminaltechnischer Maßnahmen beschlagnahmt. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird geprüft. Die drei Hausbewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und der schweren Brandstiftung gegen Unbekannt.

Hinweise zu möglichen Tätern und der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in Parchim unter der TelNr.: 03871/ 600 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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