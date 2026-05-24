Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Körperverletzung mit mehreren verletzten Personen

Zarrentin (ots)

Am 23.05.2026 gegen 21:50 Uhr kam es in Zarrentin, in der Hauptstraße auf Höhe des REWE-Marktes, auf Grund Meinungsverschiedenheiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sieben Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen an der Körperverletzung sieben Personen beteiligt gewesen sein. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier männlichen und zwei weiblichen Personen. Dabei wurden zwei männliche polnische Personen im Alter von 36 Jahren und 23 Jahren mit Glasflaschen verletzt. Eine weitere unbeteiligte Person habe versucht den Streit zu schlichten und geriet in die Auseinandersetzung. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich bereits alle beteiligten Personen vom Tatort entfernt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten sechs Personen ermittelt werden. Für die beiden verletzten Männer wurden Rettungswagen angefordert. Nach einer ersten Versorgung der Schnittverletzungen wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Personen im Alter zwischen 23 Jahren bis 42 Jahren sind polnische und slowakische Staatsangehörige. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährliche Körperverletzung wurde eingeleitet.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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