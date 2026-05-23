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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bad Doberan (ots)

Am 23.05.2026 gegen 17:50 Uhr kam es auf der L12 zwischen Bad Doberan und Rethwisch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 38-Jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach wollte der PKW in den fließenden Verkehr einfahren und kollidierte dabei mit dem Motorrad, welches auf dem Weg nach Rethwisch war. Der Motorradfahrer fuhr auf den PKW auf und stürzte. Ersthelfer vor Ort versorgten den 38-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch. Nach weiterer medizinischer Versorgung durch Rettungskräfte wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die 72-Jährige Fahrerin des PKW blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme war die L12 für 1,5 Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Die am Unfall beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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