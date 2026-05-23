POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-jährigem Mädchen aus Lübtheen
Lübtheen (ots)
Das seit heute Nachmittag vermisste 14-jährige Mädchen aus Lübtheen konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
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