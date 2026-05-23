Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 14-jähriges Mädchen in Lübtheen vermisst

Lübtheen (ots)

Seit Samstagmittag sucht die Polizei im Bereich Lübtheen nach einem 14-jährigen Mädchen.

Alle bislang durchgeführten Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Ein Lichtbild der Vermissten ist auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/n7qyk eingestellt.

Hinweise zur Vermissten nehmen die Polizei in Hagenow unter der TelNr.: 03883/ 631 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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