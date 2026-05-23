POL-HRO: 14-jähriges Mädchen in Lübtheen vermisst
Lübtheen (ots)
Seit Samstagmittag sucht die Polizei im Bereich Lübtheen nach einem 14-jährigen Mädchen.
Alle bislang durchgeführten Suchmaßnahmen blieben erfolglos.
Ein Lichtbild der Vermissten ist auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/n7qyk eingestellt.
Hinweise zur Vermissten nehmen die Polizei in Hagenow unter der TelNr.: 03883/ 631 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell