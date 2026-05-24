POL-HRO: Schwer verletzter Motorradfahrer nach Kollision mit einem Reh
Rastow (LK LuP) (ots)
Am 23.05.2026 gegen 22:42 Uhr kam es auf einem Verbindungsweg zwischen Uelitz und Sülstorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dabei kollidierte der deutsche Motorradfahrer mit einem Reh, wodurch dieser vom Motorrad stürzte. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort musste der 20-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Sachschaden am noch fahrbereiten Motorrad wird auf 2.000 Euro geschätzt. Das Reh verstarb vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand für das Motorrad keine Verkehrszulassung und somit auch kein gültiger Versicherungsschutz.
Martin Kuhle
Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust
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