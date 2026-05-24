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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwer verletzte Person nach gefährlicher Körperverletzung durch Messer

Wismar (ots)

Am Samstagabend, den 23.04.2026, kam es gegen 19:40 Uhr zu einem größeren polizeilichen Einsatz im Schwarzen Weg in Wismar. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein 33-jähriger Mann, iranischer Herkunft, von vier unbekannten Personen angegriffen. Dabei wurde der Geschädigte von einer Person mit einem Messer am Rücken schwer verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er mit dem Rettungswagen in das Klinikum Schwerin verbracht. Durch die Einsatzkräfte wurde eine umfangreiche Fahndung veranlasst. Das Tatmittel konnte nicht aufgefunden werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Personen, die Hinweise zum oben geschilderten Tatablauf oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim örtlich zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 03841 2030 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ina Illing

Polizeikommissarin Polizeihauptrevier Wismar

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
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Rückfragen zu Bürozeiten:

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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