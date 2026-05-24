Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnung nach Feuer in einem Mehrfamilienhaus nicht bewohnbar

Parchim (ots)

Am 23.05.2026, wurde gegen 23:20 Uhr der Brand eines Mehrfamilienhauses im Juri-Gagarin-Ring in Parchim gemeldet. Neben den Kräften der Polizei fanden sich auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst zeitnah am Brandort ein. Vor Ort ließ sich zunächst starke Rauchentwicklung feststellen, weshalb insgesamt zwölf Personen aus dem Gebäude evakuiert wurden. Zu Gesundheitsschädigungen kam es nicht. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses umgehend ausfindig gemacht und in Gänze gelöscht werden. Das Feuer erstreckte sich über einen gesamten Raum der Wohnung. Die Brandursache ist bislang ungeklärt und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der vor Ort eingesetzte Kriminaldauerdienst sicherte den Tatort. Alle weiteren Wohnungen konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder für die Bewohner freigegeben werden. Die 62-Jährige Wohnungsinhaberin kam bei Verwandten unter. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 50.000 Euro.

Polizeikommissar

Marvin Bindemann Polizeihauptrevier Parchim

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