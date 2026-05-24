POL-HRO: Korrektur - Schwer verletzte Person nach gefährlicher Körperverletzung durch Messer in Wismar

Parchim (ots) - Gegen 02:20 Uhr erhielt die Polizei am Sonntagmorgen Kenntnis über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Parchimer Lange Straße. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen konnten drei Hausbewohner evakuiert werden. Zwei Hausbewohner im Alter von 18 Jahren erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation, konnten aber noch vor Ort aus den medizinischen Maßnahmen entlassen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gab ...

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