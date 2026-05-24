POL-HRO: Korrektur - Schwer verletzte Person nach gefährlicher Körperverletzung durch Messer in Wismar
Wismar (ots)
Korrektur zur Pressemeldung: https://t1p.de/a59ie
Der Sachverhalt hat sich am gestrigen Samstagabend (23.05.2026) in Wismar ereignet und nicht wie in der Meldung am 23.04.2026.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst
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