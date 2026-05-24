POL-HRO: Polizei sucht 97-jährigen Mann in Rostock
Lütten Klein
Rostock (ots)
Seit dem Samstagabend 21:20 Uhr sucht die Polizei in Rostock / Lütten Klein nach einem 97-jährigen Mann. Der Vermisste trägt vermutlich eine Jeans und einen Pullover. Er ist unterwegs mit einem Rollator und aus einer Einrichtung in der St-Petersburger-Straße abgängig. Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen blieben erfolglos.
Weitere Informationen zum Vermissten sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/gkuhf eingestellt.
Hinweise zum Vermissten nehmen das Polizeirevier in Lichtenhagen unter der TelNr.: 0381-7707-224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst
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