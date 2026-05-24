PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge

Neustadt Glewe (ots)

Am 24.05.2026 gegen 19:32 Uhr kam es auf der Parchimer Straße in Neustadt-Glewe zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Während der 27-jährige Fahrzeugführer unverletzt blieb, erlitten Fahrer und Beifahrer des entgegenkommenden Pkws leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Parchimer Straße zeitweise vollgesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zusätzlich waren aufgrund auslaufender Betriebsstoffe Reinigungsarbeiten auf der Straße notwendig. Der Sachschaden wird vorläufig auf 40.000 Euro geschätzt. Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.

Martin Kuhle

Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 21:45

    POL-HRO: Beendigung der Suche nach 97-jährigen Mann aus Rostock Lütten Klein

    Rostock (ots) - Im Laufe des Tages wurde die Suche nach dem 97-jährigen Mann aus einer Einrichtung in Rostock fortgesetzt. Neben der erneuten Absuche des Wohnbereiches, Prüfungen im Umfeld kam unter anderem Rettungshundestaffel zum Einsatz. Gegen 21:00 Uhr konnte der Vermisste in Rostock aufgefunden werden. Nach einer medizinischen Begutachtung wurde er in die Obhut ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 11:34

    POL-HRO: Polizei sucht 97-jährigen Mann in Rostock / Lütten Klein

    Rostock (ots) - Seit dem Samstagabend 21:20 Uhr sucht die Polizei in Rostock / Lütten Klein nach einem 97-jährigen Mann. Der Vermisste trägt vermutlich eine Jeans und einen Pullover. Er ist unterwegs mit einem Rollator und aus einer Einrichtung in der St-Petersburger-Straße abgängig. Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Weitere Informationen zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren