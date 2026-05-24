Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge

Neustadt Glewe (ots)

Am 24.05.2026 gegen 19:32 Uhr kam es auf der Parchimer Straße in Neustadt-Glewe zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Während der 27-jährige Fahrzeugführer unverletzt blieb, erlitten Fahrer und Beifahrer des entgegenkommenden Pkws leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Parchimer Straße zeitweise vollgesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zusätzlich waren aufgrund auslaufender Betriebsstoffe Reinigungsarbeiten auf der Straße notwendig. Der Sachschaden wird vorläufig auf 40.000 Euro geschätzt. Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.

Martin Kuhle

Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust

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