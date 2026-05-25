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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 29-jährige Frau stürzt vom Balkon und verstirbt

Rostock (ots)

Am 24.05.2026 gegen 22:50 Uhr waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei in Bützow, Rühner Landweg im Einsatz. Ersten Informationen nach sei eine 29-jährige Frau vom Balkon der 4. Etage gestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Zur Ermittlung der Umstände kam der Kriminaldauerdienst Rostock zum Einsatz und nahm eine Bewertung der Spurenlage vor. Im Ergebnis wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen und als wahrscheinlich angenommen, dass es sich um ein Unglücksfall handelt.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


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Polizeipräsidium Rostock
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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