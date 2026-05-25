Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Autowerkstatt in Güstrow

Güstrow (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Pfingstmontag zu einem Brand einer etwa 15m x 20m großen Halle in der Schwaaner Straße in Güstrow. Gegen 02:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine brennende Halle auf einem Betriebsgelände. Die Halle, in der Größe von geschätzten 15m x 20m, wird als Autowerkstatt benutzt und ist in drei Bereiche eingeteilt. Durch den Brand wurde ein Bereich zerstört, ein Bereich beschädigt und der dritte Bereich blieb nahezu unversehrt. Da es im Objekt immer wieder zu unerklärlichen Explosionen kam, war eine Annäherung der Einsatzkräfte nur schwer möglich. Kameraden der Feuerwehr Güstrow konnten den Brand gegen 05:00 Uhr als gelöscht melden. Die Explosionen wurden nach ersten Erkenntnissen durch das Platzen von Reifen eines in der Halle befindlichen Fahrzeuges verursacht. Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten vor Ort erste Spuren. Der Brandort wurde beschlagnahmt und der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird geprüft. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschließend bezifferbar wird aber auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Da die Brandursache derzeit noch unklar ist, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt. Aus diesem Grunde bittet die Polizei um Hinweise im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen.

Die Hinweise zu möglichen Tätern, Fahrzeugen und der Tat nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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