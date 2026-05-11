POL-HS: Pkw Toyota gestohlen

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - Holz und Unrat wurden am Sonntag, 10. Mai, gegen 6.15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße In der Heide in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die hinzu gerufene Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der Brandsituation wird vermutet, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die ...

mehr