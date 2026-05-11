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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Toyota gestohlen

Erkelenz (ots)

Zwischen 12 Uhr am Mittwoch, 6. Mai und 11.30 Uhr am Donnerstag, 7. Mai, stahlen Unbekannte einen schwarzen Pkw Toyota mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der auf einem Parkplatz an der Atelierstraße stand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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