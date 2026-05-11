POL-HS: Pkw Toyota gestohlen
Erkelenz (ots)
Zwischen 12 Uhr am Mittwoch, 6. Mai und 11.30 Uhr am Donnerstag, 7. Mai, stahlen Unbekannte einen schwarzen Pkw Toyota mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der auf einem Parkplatz an der Atelierstraße stand.
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