Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der L11 - Polizei sucht Unfallverursacher

Lohmen/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 16:20 Uhr auf der L11 zwischen Klein Upahl und Lohmen im Landkreis Rostock ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Land Rover die L11 aus Richtung Prüzen kommend in Fahrtrichtung Lohmen. Laut Angaben des 61-Jährigen kam ihm hinter dem Abzweig nach Gerdshagen plötzlich ein schwarzer SUV mittig auf der Fahrbahn entgegen, sodass er selbst nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Infolge des Ausweichmanövers geriet der Land Rover in den Seitengraben und kollidierte dort mit zwei Straßenbäumen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des entgegenkommenden SUV entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern.

Der 61-jährige Fahrzeugführer sowie seine 59-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß mit den Bäumen leicht verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort konnten die beiden verletzten Personen aus den Maßnahmen entlassen werden. Im Zuge der medizinischen Begutachtung kam zunächst auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Weitere Zeugen beobachteten das Unfallgeschehen und konnten bereits erste Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug geben. Nach deren Angaben soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Audi-SUV gehandelt haben. Der Fahrer wurde als älterer Mann mit kurzen weißen Haaren beschrieben. Zudem soll sich ein männlicher Beifahrer im Fahrzeug befunden haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Güstrow zu melden.

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