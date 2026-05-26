Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzung zur Pressemitteilung: Leblose Person nahe Kirch Stück aufgefunden

Kirch Stück (LK NWM) (ots)

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6280165

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass dem Tod des 32-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen ein Verkehrsunfall vorausgegangen ist.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang im Bereich der Kreuzung B104/B106 nahe Kirch Stück dauern gegenwärtig an. Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Verkehrsunfall im Zeitraum vom 21.05.2026, circa 23:30 Uhr, bis zum 22.05.2026, circa 01:00 Uhr, ereignet haben.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell