POL-SI: Korrektur zur Pressemeldung "Gewalttätiger Übergriff in Wohnung in Weidenau"
Siegen-Weidenau (ots)
Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat heute Morgen folgende Pressemeldung veröffentlicht: "Gewalttätiger Übergriff in Wohnung in Weidenau"
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6188150
In der Pressemeldung ist eine falsche Wochentagsangabe enthalten. Das Geschehen fand tatsächlich am späten Dienstagabend (30. Dezember) statt.
Die Kreispolizeibehörde bittet die fehlerhafte Angabe zu entschuldigen.
