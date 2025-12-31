Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Korrektur zur Pressemeldung "Gewalttätiger Übergriff in Wohnung in Weidenau"

Siegen-Weidenau (ots)

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat heute Morgen folgende Pressemeldung veröffentlicht: "Gewalttätiger Übergriff in Wohnung in Weidenau"

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6188150

In der Pressemeldung ist eine falsche Wochentagsangabe enthalten. Das Geschehen fand tatsächlich am späten Dienstagabend (30. Dezember) statt.

Die Kreispolizeibehörde bittet die fehlerhafte Angabe zu entschuldigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell