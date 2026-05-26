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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf der BAB 24 Höhe AS Suckow

Rostock (ots)

Erstmeldung

Am 26.05.2026, gegen 14:50 Uhr kam es auf der BAB 24, Höhe der AS Suckow in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen sind drei LKW beteiligt und durch den Unfall sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Fahrspuren in Richtung Hamburg sind derzeit gesperrt. Die Sperrung wird bis in die Abendstunden andauern.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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