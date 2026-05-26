Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf der BAB 24 Höhe AS Suckow

Rostock (ots)

Erstmeldung

Am 26.05.2026, gegen 14:50 Uhr kam es auf der BAB 24, Höhe der AS Suckow in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen sind drei LKW beteiligt und durch den Unfall sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Fahrspuren in Richtung Hamburg sind derzeit gesperrt. Die Sperrung wird bis in die Abendstunden andauern.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

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