Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: vermisste 14 jährige aus Schwerin - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Schwerin (ots)

Die seit dem 23.05.2026 vermisste 14 jährige aus Schwerin wurde am Nachmittag des 26.05.2026 durch Polizeikräfte angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

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