PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall BAB 24 Abschlussmeldung

Rostock (ots)

Am 26.05.2026, 14:50 Uhr befuhren die drei beteiligten Fahrzeuge die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg. Höhe des Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Suckow kam es zu zähfließenden Verkehr und der erste LKW musste bremsen. Der dahinterfahrende LKW bremste ebenfalls seinen Stattelzug ab. Der Fahrzeugführer des dritten LKW reagierte verspätet und trotz eingeleiteten Bremsvorgang kollidierte er mit dem Vorausfahrenden und schob diesen auf den davor fahrenden LKW. Durch den Unfall verletzte sich der 54 jährige Verursacher leicht. Der Gesamtschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Beseitigung auslaufende Betriebsstoffe und die Bergung der beschädigten Fahrzeuge dauern noch an. Die Autobahn 24 ist bis vorraussichtlich 24:00 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 18:28

    POL-HRO: vermisste 74 jährige aus Schwerin - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

    Schwerin (ots) - Die gesuchte 74 jährige aus Schwerin, welche seit 11:00 Uhr gesucht wurde, ist am Abend eigenständig in die Plegeeinrichtung zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Sascha ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 16:41

    POL-HRO: vermisste 14 jährige aus Schwerin - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

    Schwerin (ots) - Die seit dem 23.05.2026 vermisste 14 jährige aus Schwerin wurde am Nachmittag des 26.05.2026 durch Polizeikräfte angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Sascha Puchala ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 15:40

    POL-HRO: Unfall auf der BAB 24 Höhe AS Suckow

    Rostock (ots) - Erstmeldung Am 26.05.2026, gegen 14:50 Uhr kam es auf der BAB 24, Höhe der AS Suckow in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen sind drei LKW beteiligt und durch den Unfall sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Fahrspuren in Richtung Hamburg sind derzeit gesperrt. Die Sperrung wird bis in die Abendstunden andauern. Sascha Puchala Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren