Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall BAB 24 Abschlussmeldung

Rostock (ots)

Am 26.05.2026, 14:50 Uhr befuhren die drei beteiligten Fahrzeuge die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg. Höhe des Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Suckow kam es zu zähfließenden Verkehr und der erste LKW musste bremsen. Der dahinterfahrende LKW bremste ebenfalls seinen Stattelzug ab. Der Fahrzeugführer des dritten LKW reagierte verspätet und trotz eingeleiteten Bremsvorgang kollidierte er mit dem Vorausfahrenden und schob diesen auf den davor fahrenden LKW. Durch den Unfall verletzte sich der 54 jährige Verursacher leicht. Der Gesamtschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Beseitigung auslaufende Betriebsstoffe und die Bergung der beschädigten Fahrzeuge dauern noch an. Die Autobahn 24 ist bis vorraussichtlich 24:00 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

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