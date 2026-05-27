Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein - Kriminalpolizei ermittelt

Hornstorf (LK Nordwestmecklenburg) (ots)

Nachdem unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in ein Wohnhaus in Hornstorf eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die unbekannten Täter im Zeitraum vom Nachmittag des 22. Mai bis zum Abend des 25. Mai Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Schwedenschanze verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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