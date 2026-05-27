PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein - Kriminalpolizei ermittelt

Hornstorf (LK Nordwestmecklenburg) (ots)

Nachdem unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in ein Wohnhaus in Hornstorf eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die unbekannten Täter im Zeitraum vom Nachmittag des 22. Mai bis zum Abend des 25. Mai Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Schwedenschanze verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 11:01

    POL-HRO: Alkoholisierter Mann sorgt für Polizeieinsatz in der Bertolt-Brecht-Straße

    Rostock (ots) - Am 26.05.2026 gegen 22:00 Uhr erhielt die Polizei durch eine Zeugin den Hinweis, dass eine männliche Person im Bereich der Bertolt-Brecht-Straße im Stadtteil Evershagen an einem dortigen Einkaufszentrum gegen eine Eingangstür treten und schlagen soll sowie versuchen würde, diese zu öffnen. Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 18:45

    POL-HRO: Verkehrsunfall BAB 24 Abschlussmeldung

    Rostock (ots) - Am 26.05.2026, 14:50 Uhr befuhren die drei beteiligten Fahrzeuge die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg. Höhe des Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Suckow kam es zu zähfließenden Verkehr und der erste LKW musste bremsen. Der dahinterfahrende LKW bremste ebenfalls seinen Stattelzug ab. Der Fahrzeugführer des dritten LKW reagierte verspätet und trotz eingeleiteten Bremsvorgang kollidierte er mit ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 18:28

    POL-HRO: vermisste 74 jährige aus Schwerin - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

    Schwerin (ots) - Die gesuchte 74 jährige aus Schwerin, welche seit 11:00 Uhr gesucht wurde, ist am Abend eigenständig in die Plegeeinrichtung zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Sascha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren