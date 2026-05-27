Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung in Boltenhagen

Boltenhagen (LK NWM) (ots)

Nachdem es in der zurückliegenden Nacht im Bereich der Seebrücke in Boltenhagen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge traf der 20-jährige spätere Geschädigte gegen 00:30 Uhr auf eine vierköpfige Personengruppe. Die Beteiligten waren sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht unbekannt. Im weiteren Verlauf sollen mehrere Personen körperlich auf den Geschädigten eingewirkt haben. Dabei erlitt dieser unter anderem Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde durch eingesetzte Rettungskräfte vor Ort medizinisch behandelt.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnte die Personengruppe im Nahbereich nicht mehr antreffen.

Nach Angaben des Geschädigten sei ihm im Verlauf der Auseinandersetzung eine Umhängetasche entrissen worden. Zudem stellte er anschließend das Fehlen seines Mobiltelefons fest.

Beamte des Kriminaldauerdienst kamen zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht zum 27. Mai 2026 im Bereich der Seebrücke die Tat beobachtet haben oder sonstige Angaben zu der Personengruppe machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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