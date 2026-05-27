PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung in Boltenhagen

Boltenhagen (LK NWM) (ots)

Nachdem es in der zurückliegenden Nacht im Bereich der Seebrücke in Boltenhagen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge traf der 20-jährige spätere Geschädigte gegen 00:30 Uhr auf eine vierköpfige Personengruppe. Die Beteiligten waren sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht unbekannt. Im weiteren Verlauf sollen mehrere Personen körperlich auf den Geschädigten eingewirkt haben. Dabei erlitt dieser unter anderem Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde durch eingesetzte Rettungskräfte vor Ort medizinisch behandelt.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnte die Personengruppe im Nahbereich nicht mehr antreffen.

Nach Angaben des Geschädigten sei ihm im Verlauf der Auseinandersetzung eine Umhängetasche entrissen worden. Zudem stellte er anschließend das Fehlen seines Mobiltelefons fest.

Beamte des Kriminaldauerdienst kamen zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht zum 27. Mai 2026 im Bereich der Seebrücke die Tat beobachtet haben oder sonstige Angaben zu der Personengruppe machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 14:03

    POL-HRO: Verkehrseinschränkungen auf der A20 bei Wismar nach Busunfall

    Wismar (ots) - Auf der A20 kam es am heutigen Vormittag gegen 10:00 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Wismar-Mitte in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall mit einem Reisebus. Nach ersten Erkenntnissen kam der Bus vermutlich infolge eines medizinischen Problems des Fahrzeugführers nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam auf der Bankette zum Stehen. ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 12:40

    POL-HRO: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein - Kriminalpolizei ermittelt

    Hornstorf (LK Nordwestmecklenburg) (ots) - Nachdem unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in ein Wohnhaus in Hornstorf eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die unbekannten Täter im Zeitraum vom Nachmittag des 22. Mai bis zum Abend des 25. Mai Zutritt zu ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 11:01

    POL-HRO: Alkoholisierter Mann sorgt für Polizeieinsatz in der Bertolt-Brecht-Straße

    Rostock (ots) - Am 26.05.2026 gegen 22:00 Uhr erhielt die Polizei durch eine Zeugin den Hinweis, dass eine männliche Person im Bereich der Bertolt-Brecht-Straße im Stadtteil Evershagen an einem dortigen Einkaufszentrum gegen eine Eingangstür treten und schlagen soll sowie versuchen würde, diese zu öffnen. Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren