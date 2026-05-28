Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verfassungsfeindliche Rufe und tätlicher Angriff auf Polizisten in Hagenow

Hagenow (ots)

Am Mittwochabend kam es in Hagenow zu einem Polizeieinsatz in der Möllner Straße. Gegen 18:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer etwa 10-köpfigen Personengruppe in der Hagenower Möllner Straße, welche dort verfassungsfeindliche Parolen rufen und lautstark Musik abspielen. Hier konnte ein 20-jähriger deutscher Tatverdächtiger für die getätigten Ausrufe bekannt gemacht werden. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der 20-Jährige körperlichen Widerstand. Daraufhin wurde dieser zu Boden gebracht und gefesselt. Eine weitere 20-jährige deutsche Person leistete den polizeilichen Anweisungen nicht Folge, so dass im weiteren Verlauf beide 20-jährigen Personen in Gewahrsam genommen wurden. Es wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung aufgenommen.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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