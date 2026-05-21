POL-HS: Stromkabel von Elektroladesäulen abgetrennt und entwendet
Wassenberg (ots)
Zwischen 4.05 und 4.20 Uhr trennten unbekannte Personen am 20. Mai (Mittwoch) vier Starkstromkabel von Elektroladesäulen auf dem Parkplatz eines Geschäftes an der Erkelenzer Straße ab und stahlen diese.
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