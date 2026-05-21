POL-HS: Stromkabel von Elektroladesäulen abgetrennt und entwendet

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Ein Mann bemerkte am Mittwoch, 20. Mai, gegen 21.40 Uhr, eine unbekannte männliche Person auf dem Gelände seiner Baustelle an der Flaviastraße. Daraufhin sprach er den Unbekannten an und versuchte ihn festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch mithilfe einer zweiten Person befreien, die sich ebenfalls auf der Baustelle aufgehalten hatte. Beide flüchteten fußläufig. Nach ersten ...

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