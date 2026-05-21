POL-HS: Warenautomat und Verkaufshäuschen aufgebrochen
Erkelenz (ots)
An der Kölner Straße wurden am Mittwoch (20. Mai), zwischen 00.20 und 00.30 Uhr, ein Warenautomat sowie ein Verkaufshäuschen aufgebrochen. Bei einem weiteren Automaten scheiterte der Versuch offenbar. Zudem hatten die Täter offenbar die Verbindungskabel einer Videokamera durchgeschnitten und das Gerät gestohlen. Aus den Automaten wurde nach ersten Erkenntnissen Geld entwendet. Ob die Täter weitere Gegenstände erbeuteten, wird zurzeit ermittelt.
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