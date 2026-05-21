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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Warenautomat und Verkaufshäuschen aufgebrochen

Erkelenz (ots)

An der Kölner Straße wurden am Mittwoch (20. Mai), zwischen 00.20 und 00.30 Uhr, ein Warenautomat sowie ein Verkaufshäuschen aufgebrochen. Bei einem weiteren Automaten scheiterte der Versuch offenbar. Zudem hatten die Täter offenbar die Verbindungskabel einer Videokamera durchgeschnitten und das Gerät gestohlen. Aus den Automaten wurde nach ersten Erkenntnissen Geld entwendet. Ob die Täter weitere Gegenstände erbeuteten, wird zurzeit ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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