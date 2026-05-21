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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahlsversuch auf Baustelle/ Zeugensuche

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Ein Mann bemerkte am Mittwoch, 20. Mai, gegen 21.40 Uhr, eine unbekannte männliche Person auf dem Gelände seiner Baustelle an der Flaviastraße. Daraufhin sprach er den Unbekannten an und versuchte ihn festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch mithilfe einer zweiten Person befreien, die sich ebenfalls auf der Baustelle aufgehalten hatte. Beide flüchteten fußläufig. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Einer der Täter wirkte osteuropäisch und war mit schwarzem Pullover und grauer Jogginghose bekleidet. Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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