POL-PDTR: Fundhund

Kasel (ots) - Am Dienstag, den 31.03.26 gegen 20:25 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger mit, dass eine männliche Person im Bereich der Bahnhofstraße in Kasel versucht habe zwei Pkw zu öffnen. In einem weiteren Fall sei es ihm gelungen in ein nicht verschlossenes Fahrzeug zu gelangen und dieses nach Wertgegenständen zu durchwühlen. Der Täter konnte kurz danach durch die eingesetzten Kräfte gemeinsam mit dem ...

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