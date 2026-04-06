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POL-PDTR: Fundhund

POL-PDTR: Fundhund
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Birkenfeld - Ellweiler (ots)

Die Polizei Birkenfeld bittet die Bevölkerung nach Inobhutnahme eines Hundes um Hilfe. Der/die Besitzer des Tieres konnten noch nicht ermittelt werden. Innerhalb der Ortslage Ellweiler wurden Zeugen auf das Tier aufmerksam und verständigten die Polizei. Augenscheinlich ist der Hund unverletzt. Er trägt kein Halsband und befindet sich derzeit in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Birkenfeld. Hinweise zu dem Besitzer bitte telefonisch an 06782 9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Tel: 06782 9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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