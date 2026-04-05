Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Fahrzeugen in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Samstagmorgen, dem 04.04.2026, kam es in der Zeit von 02:30 Uhr bis 03:30 Uhr zu einer Serie von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen in der Straße (Am Gaurech) in Birkenfeld. Nach bisherigen Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter in den Fahrzeuginnenraum von drei geparkten PKW und entwendeten Sachwerte im unteren dreistelligen Eurobereich.

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe machen konnten, werden gebeten, die Hinweise der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782-9910 mitzuteilen.

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