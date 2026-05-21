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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Aus einem an der Straße Tannenweg parkenden Fahrzeug stahl eine bislang unbekannte Person am 20. Mai (Mittwoch) eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren. Die Tat wurde mittels Videokamera aufgezeichnet. Der Täter trug bei seiner Tat eine dunkle Arbeitshose mit Reflektoren und führte eine Taschenlampe mit sich. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 21.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

    Heinsberg-Kempen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten aus einem an der Straße Teberath parkenden Pkw eine Geldbörse mit persönlichen Papieren. Die Tat wurde in der Nacht zu Mittwoch (20. Mai) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 20.05.2026 – 13:00

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