POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Selfkant-Tüddern (ots) - Am Mittwoch, 20. Mai, wurde gegen 1.20 Uhr der Brand eines Wohnmobils festgestellt, welches an der Straße Millener Weg parkte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, so dass es zu keinem weiteren Schaden kam. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen dazu aufgenommen, wie es zu dem Brand kommen konnte. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

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