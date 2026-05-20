POL-HS: Wohnmobil brennt vollständig aus

Wegberg-Merbeck (ots) - Ein 27-jähriger Mann aus Wegberg fuhr am Dienstag, 19. Mai, gegen 10.40 Uhr, mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg am Grenzlandring. Dabei kam ihm ein Pkw entgegen, wodurch er nach eigenen Angaben zu Fall kam und sich leicht verletzte. Ob es zu einer Berührung mit dem Fahrzeug gekommen ist, steht nicht fest. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Pkw fuhr nach Angaben des Wegbergers weiter, ohne sich ...

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