POL-HS: E-Scooter gestohlen

Heinsberg (ots) - Während ein Essenslieferant vor einem Restaurant an der Hochstraße parkte, stahlen zwei Männer am Dienstag (19. Mai), gegen 18.10 Uhr, aus dem Innenraum eine Geldbörse. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Beide Männer waren 170 bis 180 Zentimeter groß und etwa 16 bis 17 Jahre alt. Einer hatte eine sehr schmale Statur, starke Akne und war mit schwarzer Jacke und heller Kappe bekleidet. Der zweite ...

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