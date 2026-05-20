POL-HS: E-Scooter gestohlen
Selfkant-Tüddern (ots)
Am Dienstag (19. Mai) stellte eine Frau aus Tüddern ihren E-Scooter gegen 17 Uhr vor einer Aldi-Filiale ab und ging einkaufen. Als sie zehn Minuten später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug entwendet worden war.
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