POL-HS: Dieselkraftstoff abgezapft

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Aus einem an der Straße Tannenweg parkenden Fahrzeug stahl eine bislang unbekannte Person am 20. Mai (Mittwoch) eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren. Die Tat wurde mittels Videokamera aufgezeichnet. Der Täter trug bei seiner Tat eine dunkle Arbeitshose mit Reflektoren und führte eine Taschenlampe mit sich. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

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