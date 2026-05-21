POL-HS: Dieselkraftstoff abgezapft
Heinsberg-Uetterath (ots)
An der Straße Berg gelangten unbekannte Täter auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs sowie in angrenzende Scheunen. Dort zapften sie insgesamt etwa 200 bis 300 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Traktoren ab und entwendeten diesen. Die Tat wurde in der Nacht zu Mittwoch (20. Mai) begangen.
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