Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf manipulierten Pedelec

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden Beamte der Polizeistation Bad Langensalza auf einen Pedelec-Fahrer aufmerksam und unterzogen diesem einer Kontrolle. Hierbei stellten die Polizisten allerhand Verstöße fest. Zum einen war das E-Bike dahingehend manipuliert, dass er schneller als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit fahren konnte. Zum anderen konnte der 42-Jährige die notwendigen Nachweise über eine Pflichtversicherung nicht erbringen. Aber auch die erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht nachweisen.

Weiterhin stand der Mann vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, was ein Drogenvortest soweit bestätigte. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

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