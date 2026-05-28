Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 85-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW am Wochenende verstorben

Kühlungsborn/Landkreis Rostock (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es in Kühlungsborn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Radfahrer nun seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen ist.

Am Samstag gegen 12:45 Uhr befuhr der 85-jährige Radfahrer die Straße "Holmblick" und bog an der Einmündung "Zur Asbeck" nach links ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung "Neuer Reihe" kommenden 62-jährigen Audi-Fahrers und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Hierbei zog sich der 85-Jährige schwerste Verletzungen zu und wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein Rostocker Krankenhaus verbracht. Dort ist er am gestrigen Tag infolge seiner schweren Verletzungen verstorben.

Der Fahrzeugführer des Audi blieb unverletzt.

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