Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 30.000 Euro Schaden nach Unfall in Baustelle auf der A24

Bandenitz/Stolpe (ots)

In der vergangenen Nacht hat sich auf der A24 ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe ein 70-jähriger Tesla-Fahrer gegen 01.30 Uhr auf der A24 kurz hinter der Anschlussstelle Hagenow in Richtung Berlin befahren. Vermutlich beim Einleiten eines Überholvorgangs kollidierte das Fahrzeug mit einer auf der rechten Fahrspur fahrenden Sattelzugmaschine. Anschließend prallte der Pkw gegen mehrere Warnbaken. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro.

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