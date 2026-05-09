FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Bruckhausen
Hünxe (ots)
Die Einheit Bruckhausen wurde am 8. Mai 2026 um 20:07 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zum Albertus-Magnus-Weg alarmiert.
Bei der Erkundung des Objektes durch einen Trupp unter Atemschutz konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.
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