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Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Bruckhausen

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Bruckhausen
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Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 8. Mai 2026 um 20:07 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zum Albertus-Magnus-Weg alarmiert.

Bei der Erkundung des Objektes durch einen Trupp unter Atemschutz konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

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